Собянин сообщил об уничтожении шести дронов, летевших на Москву

Дежурные системы ПВО Минобороны России сбили шесть украинских беспилотников в течение часа с 03.00 по московскому времени, летевших на столицу. Об этом сообщил мэр Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

«Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», - написал он.

Представитель Росавиации Артем Кореняко также сообщил о введенных ограничениях в аэропортах Москвы Внуково и Домодедово. Ограничения необходимы доя обеспечения безопасности полетов, пишет 360.ru.

Ранее Собянин сообщал, что силы ПВО сбили два вражеских беспилотника, летевших на Москву. На месте падения обломков дрона работают специалисты экстренных служб.