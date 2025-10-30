МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Собянин сообщил об уничтожении шести дронов, летевших на Москву

Ранее Собянин сообщал о двух сбитых вражеских дрона, летевших на столицу.
Дарья Ситникова 2025-10-30 04:43:51
© Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда»

Дежурные системы ПВО Минобороны России сбили шесть украинских беспилотников в течение часа с 03.00 по московскому времени, летевших на столицу. Об этом сообщил мэр Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

«Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», - написал он.

Представитель Росавиации Артем Кореняко также сообщил о введенных ограничениях в аэропортах Москвы Внуково и Домодедово. Ограничения необходимы доя обеспечения безопасности полетов, пишет 360.ru.

Ранее Собянин сообщал, что силы ПВО сбили два вражеских беспилотника, летевших на Москву. На месте падения обломков дрона работают специалисты экстренных служб.

#Москва #Собянин #системы пво #БПЛА ВСУ
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Стальной рембат 20-ой армии
2
Гражданское судостроение
3
Зеленодольский судостроительный
4
«Торнадо-С» и «Смерч». Работа в зоне СВО
5
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 2
6
Танкостроение. Уралвагонзавод. СВО
7
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 1
8
«Панцирь». Работа в период СВО
9
Черные береты Черноморского флота. Битва в зоне СВО
10
«Иван Папанин». Первое испытание льдом
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 