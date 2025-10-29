Трамп намерен снизить пошлины против КНР после встречи с Си Цзиньпином

Президент США Дональд Трамп заявил, что намерен по итогам встречи с председателем КНР Си Цзиньпином понизить дополнительную ставку пошлин на импорт из Китая, введенную из-за контрабанды фентанила. Об этом он заявил во время общения с журналистами на борту своего самолета по пути из Японии в Республику Корея.

«Я ожидаю, что мы снизим (пошлины, - Прим.ред) , поскольку убежден, что они помогут нам в ситуации с фентанилом», - сказал американский лидер.

Встреча лидеров США и Китая должна пройти 30 октября на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Южной Корее. Российская делегация под руководством вице-премьера Алексея Оверчука уже прибыла на место проведения саммита.

Республика Корея представляет функцию председателя форума Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества в третий раз. Тема южнокорейского председательства на форуме АТЭС в 2025 году - «Построение устойчивого будущего: соединяй, изобретай и процветай».