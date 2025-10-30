МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
CBS: США могут применить HIMARS в Южно-Корейском море для демонстрации силы

Приказ командования предписывает американским войскам провести демонстрационный точечный удар в ответ на эскалацию боевых действий Китая вблизи спорных вод.
Дарья Ситникова 2025-10-30 04:11:30
© Фото: Lance Cpl. Dean Gurule, Keystone Press Agency, Global Look Press

ВМС США планируют «показать силу» ударом, используя РСЗО HIMARS в Южно-Китайском море. Об этом сообщил телеканал CBS, ссылаясь на источники.

«Индо-Тихоокеанское командование вооруженных сил США на этой неделе тихо отдало приказ провести "демонстрацию силы". Операция призвана противостоять растущему присутствию Пекина в регионе», - указано в материале.

По данным телеканала, приказ командования предписывает американским войскам провести демонстрационный точечный удар в ответ на эскалацию боевых действий Китая рядом со спорными водами. По информации источника, операция действительно готовилась, как один из вариантов действий, но она вряд ли будет осуществлена. Конкретное время проведения удара также не указывается.

В Центральном телевидении КНР ранее сообщили, что китайские военные вынудили эсминец США покинуть территориальные воды Южно-Китайского моря. Уточняется, что его обнаружили в районе спорного острова Хуанъянь. В НОАК подчеркнули, что действия американцев ставили под угрозу суверенитет и безопасность Китая.

