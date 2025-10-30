МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Силы ПВО сбили два дрона, летевших на Москву

На месте падения обломков БПЛА работают специалисты экстренных служб.
Виктория Бокий 2025-10-30 03:20:06
© Фото: Евгений Биятов, РИА Новости

Силы ПВО Минобороны России сбили вражеский беспилотник, летевший на Москву. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

По данным градоначальника, на месте падения обломков дрона работают специалисты экстренных служб. Они ликвидируют последствия вражеской атаки.

«ПВО Минобороны сбили беспилотник, летевший на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», - говорится в сообщении.

По последней информации, сбили еще один вражеский БПЛА. За текущую ночь уничтожено уже два дрона, летевших на Москву.

День назад сообщалось, что силы ПВО сбили три беспилотника, направлявшихся на столицу. Специалисты экстренных служб тут же выезжают на места, куда падают обломки БПЛА врага. Напомним, что противник пытается дронами атаковать Москву уже который день подряд, начиная с 24 октября.

