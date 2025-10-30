МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Хегсет сообщил об уничтожении судна с наркотиками в Тихом океане

В результате удара четыре члена экипажа погибли.
Виктория Бокий 2025-10-30 04:03:40
© Фото: SecWar, X © Видео: SecWar, X

ВС США уничтожили катер, якобы перевозивший наркотики в Тихом океане. Об этом сообщил шеф Пентагона Пит Хегсет на своей странице в соцсети X.

По словам американского военного министра, удар по судну был нанесен в восточной части Тихого океана. В результате этого четыре члена экипажа погибли.

В сообщении Хегсета отмечается, что кинетический удар по катеру наносился по указанию президента США Дональда Трампа. Американские военные при выполнении этого задания не пострадали.

«Военное министерство продолжит охотиться на них (наркотеррористов. – Прим. ред.) и уничтожать везде, где они работают», - заключил Пит Хегсет.

ВС США уже наносили удары по суднам, которые якобы перевозили наркотики, чтобы «отравить американцев». Так, недавно в результате такого же удара по якобы наркокартелю погибли шесть человек, находившиеся на борту.

