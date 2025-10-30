Telegraph: за два месяца почти 100 тысяч молодых украинцев покинули страну

Почти 100 тысяч молодых украинцев покинули страну в течение двух месяцев после того, как Киев отменил ограничения на выезд для мужчин 18-22 лет. Об этом сообщила газета The Daily Telegraph, ссылаясь на данные пограничной службы Польши.

По данным ведомства, с момента смягчения правил 28 августа, границу пересекли 98,5 тысяч молодых украинцев. В то время как с января по конец августа 2025 года границу с Польшей пересекли 45,3 тысяч граждан Украины в возрасте 18-22 лет. Для сравнения численность всей британской армии составляет около 70 тысяч человек, напоминает британская газета.

По информации The Daily Telegraph, большинство украинцев направляется в Германию. Если до августа в ФРГ прибывали еженедельно 19 граждан Украины, то к сентябрю их число стало составлять до 1 тысячи, а к октябрю - до 1,4 -1,8 тысяч в неделю.

Глава МВД ФРГ Александер Добриндт ранее заявил, что проживающие на территории Германии мигранты изменили облик городов. С его слов, отождествление нелегальной и легальной миграции - это ошибка. Из-за этого в городах ФРГ наблюдается перегрузка как на рынках жилья, так и в системе здравоохранения.