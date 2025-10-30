ЕС нужно учитывать, что новая крылатая ракета «Буревестник» российского производства может обойти любую ПВО. Об этом пишет французский журнал Le Point.

Российская ракета способна не только обходить вражеские силы противовоздушной обороны. Она может следовать по более длинным и неожиданным траекториям.

«Она может нести ядерную боеголовку. Россия уже называет ее неуловимой», — говорится в материале издания.

Новизна ракеты заключается в ядерной силовой установке. Это позволяет делать ее дальность теоретически неограниченной.

Напомним, что испытания «Буревестника» уже завершились и прошли успешно. Технические характеристики новой крылатой ракеты позволяют применять ее с гарантированной точностью по высокозащищенным объектам на любом расстоянии.