МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Белоусов прибыл в Казахстан с рабочим визитом

Глава военного ведомства примет участие в заседании Совета министров обороны СНГ.
2025-10-30 21:38:35
© Фото: Минобороны России

Министр обороны России Андрей Белоусов приехал в казахстанский город Алма-Ата. Там он будет участвовать в совещании министров обороны стран СНГ, говорится в сообщении военного ведомства.

В этом формате главы военных министерств стран содружества обсудят вопросы многостороннего сотрудничества. Кроме того, в повестке - укрепление национальных вооруженных сил и поддержание стабильности в регионе.

В Казахстане Белоусов проведет несколько двусторонних встреч с министрами обороны стран СНГ. Этот визит подчеркивает важность совместной работы по укреплению безопасности и обороны в регионе среди стран-соседей и партнеров по СНГ.

Накануне министр обороны России провел встречу с министром обороны переходного правительства Сирии Мархафом Абу Касром. Стороны обсудили практическую реализацию двустороннего сотрудничества.

Материал подготовили Владимир Рубанов и Николай Баранов.

#Минобороны России #СНГ #Казахстан #рабочий визит #Андрей Белоусов
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Стальной рембат 20-ой армии
2
Гражданское судостроение
3
Зеленодольский судостроительный
4
«Торнадо-С» и «Смерч». Работа в зоне СВО
5
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 2
6
Танкостроение. Уралвагонзавод. СВО
7
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 1
8
«Панцирь». Работа в период СВО
9
Черные береты Черноморского флота. Битва в зоне СВО
10
«Иван Папанин». Первое испытание льдом
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 