Белоусов прибыл в Казахстан с рабочим визитом

Министр обороны России Андрей Белоусов приехал в казахстанский город Алма-Ата. Там он будет участвовать в совещании министров обороны стран СНГ, говорится в сообщении военного ведомства.

В этом формате главы военных министерств стран содружества обсудят вопросы многостороннего сотрудничества. Кроме того, в повестке - укрепление национальных вооруженных сил и поддержание стабильности в регионе.

В Казахстане Белоусов проведет несколько двусторонних встреч с министрами обороны стран СНГ. Этот визит подчеркивает важность совместной работы по укреплению безопасности и обороны в регионе среди стран-соседей и партнеров по СНГ.

Накануне министр обороны России провел встречу с министром обороны переходного правительства Сирии Мархафом Абу Касром. Стороны обсудили практическую реализацию двустороннего сотрудничества.

Материал подготовили Владимир Рубанов и Николай Баранов.