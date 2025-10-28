Министр обороны России Андрей Белоусов встретился с министром обороны переходного правительства Сирии Махрафом Абу Касра. Об этом сообщили в военном ведомстве.
Глава Минобороны России отметил плодотворность контактов между военными ведомствами двух стран. Он напомнил о недавней встрече в Москве во время переговоров президентов. Белоусов добавил, что встреча лидеров придала импульс развитию двусторонних отношений.
Дивизионный генерал Махраф Абу Касра поблагодарил Россию за организацию работы сирийской делегации и подчеркнул важность взаимодействия. На переговорах обсуждалась практическая реализация двустороннего сотрудничества.
Ранее Белоусов и Махраф Абу Касра встречались в июле. Тогда стороны обменялись мнениями по обстановке на Ближнем Востоке.
Материал подготовили Владимир Рубанов и Николай Баранов.
