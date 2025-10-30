МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Москалькова призвала ввести преференции в службе для инвалидов СВО

Таким бойцам нужно больше отдыха, отметила уполномоченный по правам человека.
Владимир Рубанов 2025-10-30 20:07:36
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Для военнослужащих, получивших инвалидность в ходе СВО, но оставшихся служить, необходимо предусмотреть преференции. С таким предложением выступила уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова. Темой ее встречи с бойцами и экспертами стала как раз интеграция в мирную жизнь военнослужащих, получивших серьезные ранения. Омбудсмен отметила, что многие, закончив участие в СВО, несмотря на инвалидность первой или второй группы, остаются служить.

«Но для них сегодня нет исключений, на них не распространяется закон об инвалидности. Им же нужно протез снять, немножко больше отдыха, от ночных дежурств освободить бы их, не выводить. Эта проблема требует законодательного разрешения. Хорошо бы внести в закон преференции для тех, кто продолжает служить в Вооруженных силах», - сказала уполномоченный.

Татьяна Москалькова добавила, что аппарат уполномоченного по правам человека будет адресно работать с каждым участником спецоперации, получившим тяжелое ранение. Ранее сообщалось, что вернувшиеся на СВО ветераны-инвалиды получат поддержку наравне с уволенными ветеранами.

