Постпред РФ в Вене прокомментировал решение Трампа о ядерных испытаниях

Решение американского лидера Дональда Трампа о немедленном возобновлении ядерных испытаний вызывает серьезные вопросы и требует разъяснений. Об этом заявил постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

По его словам, Трамп хочет быть «на равных» в ядерных испытаниях с другими странами, которые обладают оружием. Однако, никто из них ядерных держав не проводит испытательные взрывы.

Ульянов добавил, что согласно договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ) ядерные взрывы проводить нельзя. Россия недавно проводила испытания, однако, они не имеют никакого отношения к ядерному оружию.

Ранее в Кремле подчеркнули, что испытания «Буревестника» не являются ядерными. Пресс-секретарь Дмитрий Песков подчеркнул, что сейчас действует мораторий на ядерные испытания. Крылатая ракета «Буревестник» не является ядерной.