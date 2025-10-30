МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Дмитриев: запрет на унитазы - это смешно, но не для производителей в ЕС

Глава РФПИ предположил, что в Брюсселе предвидят в будущем потребность в большем количестве унитазов.
Владимир Рубанов 2025-10-30 18:55:50
© Фото: Oksana Korol, Business Online, Global Look Press

Глава РФПИ и спецпредставитель президента Кирилл Дмитриев выдвинул версию того, почему Евросоюз запретил экспорт унитазов в Россию. Это решение включено в 19-й пакет антироссийских санкций.

Дмитриев предположил, что в Брюсселе предвидят в будущем потребность в большем количестве унитазов. Об этом глава РФПИ написал в соцсети X. Он добавил, что запрет на унитазы - это смешно, но не для производителей в ЕС.

Европейский союз ввел запрет на экспорт унитазов, биде, раковин и прочей сантехники в Россию. После этого Владимир Путин пошутил, что санкции в отношении унитазов Евросоюзу дорого обойдутся.

Кроме того, президент заявил, что новые экономические ограничения против России не сильно повлияют на ее экономику. Он отметил, что санкции - это попытка оказать давление. Но ни одна уважающая себя страна не принимает решения под давлением, подчеркнул глава государства.

#евросоюз #санкции #Кирилл Дмитриев #сантехника #унитазы
