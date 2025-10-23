Путин: запрет унитазов «дорого обойдется» странам Запада

Президент России Владимир Путин отреагировал на новости о новых санкциях Евросоюза, пошутив, что запрет унитазов «дорого обойдется» странам Запада.

«То, что они запретили приобретение наших унитазов - это им, конечно, дорого обойдется. Они им, кажется, были бы нужны в сегодняшней ситуации, если они дальше будут продолжать такую же политику в отношении Российской Федерации», - отметил российский лидер.

Путин также выразил мнение, что новые санкции против РФ существенно не скажутся на состоянии ее экономики. В беседе с журналистами после съезда Российского географического общества президент отметил, что введение ограничений - это лишь попытка повлиять на Москву.

«Это, конечно, попытка оказать давление. Но ни одна уважающая себя страна и ни один уважающий себя народ никогда ничего не решает вот так вот. Безусловно, Россия имеет такую привилегию — чувствовать себя и считать себя в этом списке уважающих себя стран и народов», — высказался президент.

Также Путин прокомментировал перенос встречи с президентом США Дональдом Трампом в Будапеште. По словам политика, РФ поддерживала продолжение диалога раньше и продолжает поддерживать сейчас, так как диалог всегда лучше, чем конфронтация, споры и тем более война.