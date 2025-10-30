МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Запрет на проезд электромобилей по Крымскому мосту введут с 3 ноября

О запрете на проезд со стороны Крыма пока данных нет.
Владимир Рубанов 2025-10-30 18:23:20
© Фото: Nikolay Gyngazov, Global Look Press

Проезд электромобилей и гибридных автомобилей по Крымскому мосту со стороны Тамани будет запрещен с 3 ноября. Об этом сообщила администрация Краснодарского края. О запрете на проезд со стороны Крыма пока данных нет.

Движение «электричек» закроют на участке федеральной трассы А-290 Новороссийск - Керчь - от развязки на станицу Тамань до Крымского моста. Документ подписал губернатор Вениамин Кондратьев. Запрет начнет действовать с полуночи 3 ноября.

До сих пор на Крымский мост не пропускали грузовики. Фуры заезжают в Крым и выезжают оттуда по альтернативному сухопутному маршруту. Он проходит от Таганрога в Ростовской области до Джанкоя. Теперь электромобили и гибридные авто тоже перенаправят на эту автодорогу.

Летом 2025 года на подъезде к Крымскому мосту скапливались многочасовые очереди. В РСТ в августе сообщали, что количество россиян, выбирающих отдых в Крыму, возросло на 20-35% за последние несколько месяцев.

#Крым #Краснодарский край #Крымский мост #Тамань #электромобили #гибриды
