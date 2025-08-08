В РСТ заявили о небывалом росте турпотока в Крыму

Этим летом Крым демонстрирует небывалый темп роста по наплыву туристов среди всех российских направлений. Спрос на курорты республики объясняется в том числе тем, что климат в Крыму мягкий. Кроме того, за последние годы там появилось много объектов инфраструктуры. Об этом в беседе со «Звездой» заявил руководитель пресс-службы РСТ Артур Абдюханов.

«Туристы едут туда с большим удовольствием из совершенно разных регионов России - Москва, Санкт-Петербург, Краснодарский край, даже из Сибири и из Дальнего Востока», - отметил он.

По словам Абдюханова, даже несмотря на дальность расстояния - путь может занимать несколько дней из разных точек страны, - люди предпочитают отдыхать в Крыму.

Однако, в связи с большим наплывом туристов, могут возникать пробки на Крымском мосту, а время ожидания в зоне досмотра может затянуться на несколько часов, сообщили в РСТ. Это необходимо в целях безопасности самих отдыхающих и жителей республики.

Рекомендуется запастись продуктами питания, водой и необходимыми медикаментами. РСТ также предлагает устроить досмотр автомобилей с детьми в приоритетном порядке.

Еще один вариант, как сократить себе время в дороге, - это выбирать альтернативные пути объезда на полуостров, заключил Абдюханов.