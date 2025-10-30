МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Трамп: Южная Корея согласилась выплатить $350 млрд за снижение пошлин

Американский лидер также заявил, что дал Южной Коре согласие на строительство атомной подлодки вместо старых дизельных.
Дарья Ситникова 2025-10-30 00:50:08
© Фото: Apec2025korea, Keystone Press Agency, Global Look Press

Президент США Дональд Трамп заявил, что американские власти достигли договоренности по пошлинам с Республикой Корея. Об этом он рассказал на торжественном ужине с президентом Республики Корея Ли Чжэ Меном.

«Да (мы договорились о сделке, - Прим.ред)», - сказал глава Белого дома, отвечая на вопрос журналистов.

Он рассказал, что Южная Корея согласилась выплатить 350 миллиардов долларов Соединенным Штатам за снижение пошлин. Также корейские компании выразили готовность инвестировать 600 миллиардов в американскую экономику.

«Они согласились закупать нашу нефть и газ в огромных количествах», - добавил Трамп.

Кроме этого, американский лидер заявил, что дал Южной Коре согласие на строительство атомной подлодки вместо старых дизельных. С его слов, их «военный союз силен, как никогда».

Американский президент ранее сообщил, что намерен по итогам встречи на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) с председателем КНР Си Цзиньпином понизить дополнительную ставку пошлин на импорт из Китая, которая была введена из-за контрабанды фентанила. Встреча лидеров должна состоятся 30 октября, мероприятие будет проходить в Южной Корее.

#сша #Трамп #пошлины #республика корея #договоренность #Ли Чжэ Мён
