Заключенный хотел захватить заложников в спецучреждении Ростова-на-Дону

В Ростове-на-Дону расследуют дело о подготовке к теракту, сообщили сообщает в региональном управлении следственного комитета России. По данным следователей, человек, поддерживавший террористическую организацию и находившийся в одной из спецучреждений Ростовской области, с апреля по июль 2025 года планировал захватить заложников среди сотрудников учреждения.

Его планы удалось сорвать силами сотрудников ФСБ и регионального ГУФСИН. Известно, что этот человек уже был ранее наказан за преступления, связанные с терроризмом. Сейчас следователи продолжают работать, чтобы выяснить все подробности дела.

В июне 2024 года в Ростове-на-Дону произошел теракт в следственном изоляторе №1 (СИЗО-1). Группа заключенных, связанных с террористической организацией, сумела выломать решетки в камерах. Они были вооружены заточками, ножами и резиновыми дубинками и захватили в заложники младшего инспектора и начальника оперативного управления ФСИН.

Спецназ регионального ФСИН провел штурм, который длился около трех минут. Заложники были освобождены, а все захватчики ликвидированы. Потерь среди заложников и силовиков не было.