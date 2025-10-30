МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
МО РФ показало, как дроны уничтожают украинскую пехоту в Димитрове

Противник находится в окружении в этом районе. Подразделения 5-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады сжимают стенки котла с востока.
2025-10-30 17:32:21
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Минобороны России продемонстрировало кадры уничтожения пехоты ВСУ в восточной части города Димитров на Красноармейском направлении специальной военной операции. Это сделали расчеты российских беспилотных летательных аппаратов. 

Российское оборонное ведомство напомнило, что неприятель находится в окружении в этом районе. Стенки котла с восточного направления сжимают подразделения 5-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады 51-й гвардейской армии группировки войск «Центр». 

Дроноводы поддерживают наступающие штурмовые отряды. Они выявляют и уничтожают боевиков, их огневые позиции и пункты управления формирований неприятеля. Операторы используют беспилотники, управляемые как по оптоволокну, так и по радио.

Ранее сообщалось, что российские дроноводы взяли под контроль воздушное пространство Красноармейска. Отмечено, что они уничтожают технику, вооружение и военнослужащих противника, которые пытаются прорваться из окружения.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#бпла #спецоперация #котел #пехота ВСУ #Димитров
