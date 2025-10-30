МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Швейцарский суд отказал Камиле Валиевой в пересмотре дела о допинге

В Швейцарии провели исследование, которое могло подтвердить версию Валиевой о попадании триметазидина в ее организм через немытую разделочную доску.
Екатерина Пономарева 2025-10-30 16:32:26
© Фото: Komsomolskaya Pravda, Global Look Press

Суд Швейцарии отклонил апелляцию российской фигуристки Камилы Валиевой. Ее просьба о пересмотре дела не будет рассмотрена. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

Дисквалификация Валиевой из-за допинга закончится в декабре. В марте защита российской фигуристки обращалась в суд из-за того, что WADA скрыло исследование, выводы которого могли помочь спортсменке в CAS. В суде решили, что научный эксперимент не доказал невиновность фигуристки.

В прошлом году швейцарец Марсьяля Сожи провел исследование. Результаты его научного эксперимента могли подтвердить версию Валиевой о попадании триметазидина в ее организм через немытую разделочную доску. Суд ответил, что исследование Сожи может как подтверждать версию о том, что фигуристка намеренно съела десерт с допингом, так и отрицать ее.

Напомним, Министерство спорта России 29 января прошлого года исключило фигуристку Камилу Валиеву из своих списков. Причина - дисквалификация спортсменки Спортивным арбитражным судом за нарушение антидопинговых правил на четыре года. Тогда сообщалось, что 17-летняя фигуристка сможет продолжить выступления на льду 24 декабря 2025 года.

#Спорт #фигурное катание #допинг #Камила Валиева
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Стальной рембат 20-ой армии
2
Гражданское судостроение
3
Зеленодольский судостроительный
4
«Торнадо-С» и «Смерч». Работа в зоне СВО
5
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 2
6
Танкостроение. Уралвагонзавод. СВО
7
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 1
8
«Панцирь». Работа в период СВО
9
Черные береты Черноморского флота. Битва в зоне СВО
10
«Иван Папанин». Первое испытание льдом
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 