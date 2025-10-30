Швейцарский суд отказал Камиле Валиевой в пересмотре дела о допинге

Суд Швейцарии отклонил апелляцию российской фигуристки Камилы Валиевой. Ее просьба о пересмотре дела не будет рассмотрена. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

Дисквалификация Валиевой из-за допинга закончится в декабре. В марте защита российской фигуристки обращалась в суд из-за того, что WADA скрыло исследование, выводы которого могли помочь спортсменке в CAS. В суде решили, что научный эксперимент не доказал невиновность фигуристки.

В прошлом году швейцарец Марсьяля Сожи провел исследование. Результаты его научного эксперимента могли подтвердить версию Валиевой о попадании триметазидина в ее организм через немытую разделочную доску. Суд ответил, что исследование Сожи может как подтверждать версию о том, что фигуристка намеренно съела десерт с допингом, так и отрицать ее.

Напомним, Министерство спорта России 29 января прошлого года исключило фигуристку Камилу Валиеву из своих списков. Причина - дисквалификация спортсменки Спортивным арбитражным судом за нарушение антидопинговых правил на четыре года. Тогда сообщалось, что 17-летняя фигуристка сможет продолжить выступления на льду 24 декабря 2025 года.