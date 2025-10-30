МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Куринный: пока рано повышать возраст продажи алкоголя в РФ до 21 года

Вводить ограничительные меры нужно постепенно и аккуратно, считает зампред комитета по охране здоровья.
Владимир Рубанов 2025-10-30 15:37:47
© Фото: Belkin Alexey, news.ru, Global Look Press © Видео: ТРК «Звезда»

Повышение возраста продажи алкоголя до 21 года в России рассматривается давно. Об этом заявил «Звезде» заместитель председателя комитета Госдумы РФ по охране здоровья Алексей Куринный. По его словам, в нижней палате сейчас лежит несколько законопроектов с таким предложением.

«Как врач, я это поддерживаю, потому что любые способы ограничения доступа к алкоголю влияют на его конечное потребление. Временные ли это ограничения, аккуратные, либо это место продажи. Я думаю, мы все-таки придем и к специализированным магазинам», - сказал Куринный.

Повышение возраста покупки алкоголя, по его словам, входит в число таких ограничивающих мер. Но вводить их нужно постепенно и аккуратно, добавил зампред комитета.

«На мой взгляд, пока эти меры преждевременны. Но через несколько лет возраст для приобретения алкогольных напитков вполне можно будет в Российской Федерации поднять до 21 года», - сказал депутат.

Ранее СМИ сообщили о том, что в Минздраве предложили продавать алкоголь в России с 21 года. Там разработали законопроект. Инициативу поддержали депутаты нескольких регионов. На федеральном уровне законопроект пока не обсуждается.

В России продажа алкоголя запрещена лицам моложе 18 лет. Продавец вправе потребовать у покупателя документ, подтверждающий возраст. В большинстве регионов торговля спиртным запрещена с 23.00 до 08.00. Однако в некоторых регионах введены свои ограничения, одни из самых строгих - в Вологодской области.

Противники ограничений приводят аргумент о том, что дороговизна и труднодоступность качественного алкоголя приводят к теневому рынку спиртных напитков. В результате из-за массовых отравлений умирают люди. Один из последних таких случаев произошел в сентябре-октябре в Ленинградской области.

#Алкоголь #продажа #ограничения #торговля #Госдума РФ #наш эксклюзив #возраст #минздрав рф #Алексей Куринный
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Стальной рембат 20-ой армии
2
Гражданское судостроение
3
Зеленодольский судостроительный
4
«Торнадо-С» и «Смерч». Работа в зоне СВО
5
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 2
6
Танкостроение. Уралвагонзавод. СВО
7
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 1
8
«Панцирь». Работа в период СВО
9
Черные береты Черноморского флота. Битва в зоне СВО
10
«Иван Папанин». Первое испытание льдом
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 