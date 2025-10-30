Куринный: пока рано повышать возраст продажи алкоголя в РФ до 21 года

Повышение возраста продажи алкоголя до 21 года в России рассматривается давно. Об этом заявил «Звезде» заместитель председателя комитета Госдумы РФ по охране здоровья Алексей Куринный. По его словам, в нижней палате сейчас лежит несколько законопроектов с таким предложением.

«Как врач, я это поддерживаю, потому что любые способы ограничения доступа к алкоголю влияют на его конечное потребление. Временные ли это ограничения, аккуратные, либо это место продажи. Я думаю, мы все-таки придем и к специализированным магазинам», - сказал Куринный.

Повышение возраста покупки алкоголя, по его словам, входит в число таких ограничивающих мер. Но вводить их нужно постепенно и аккуратно, добавил зампред комитета.

«На мой взгляд, пока эти меры преждевременны. Но через несколько лет возраст для приобретения алкогольных напитков вполне можно будет в Российской Федерации поднять до 21 года», - сказал депутат.

Ранее СМИ сообщили о том, что в Минздраве предложили продавать алкоголь в России с 21 года. Там разработали законопроект. Инициативу поддержали депутаты нескольких регионов. На федеральном уровне законопроект пока не обсуждается.

В России продажа алкоголя запрещена лицам моложе 18 лет. Продавец вправе потребовать у покупателя документ, подтверждающий возраст. В большинстве регионов торговля спиртным запрещена с 23.00 до 08.00. Однако в некоторых регионах введены свои ограничения, одни из самых строгих - в Вологодской области.

Противники ограничений приводят аргумент о том, что дороговизна и труднодоступность качественного алкоголя приводят к теневому рынку спиртных напитков. В результате из-за массовых отравлений умирают люди. Один из последних таких случаев произошел в сентябре-октябре в Ленинградской области.