Россиянам посоветовали меры защиты от гриппа и ОРВИ

Для поднятия иммунитета важно принимать витамины, теплее одеваться и избегать массовых мероприятий.
Екатерина Пономарева 2025-10-30 14:55:34
© Фото: ТРК «Звезда»

Россиян призвали ответственнее относиться к своему здоровью перед сезонным подъемом заболеваемости гриппом и ОРВИ. Эпидемиолог и бывший главный санитарный врач РФ Геннадий Онищенко дал советы, как защитить себя в осеннее-зимний период, в материале aif.ru.

Врач рекомендует россиянам теплее одеваться, чтобы не переохладиться. Также воздержаться от посещения массовых мероприятий без острой необходимости.

«Необходимо препараты для повышения иммунитета, если он ослаблен, касается это прежде всего пожилых людей», - рассказал Онищенко.

Здоровье и иммунитет человека сильно зависят и от питания. Для выработки антител организму необходимы энергия и белок. Также эпидемиолог советует принимать витамины.

Если вы уже заразились вирусом, то нужно изолироваться дома. Иначе могут заболеть вся семья и близкие. Также рекомендуется больному носить маску и сделать прививку. В случае заражения ребенка тоже необходимо избегать контактов с другими людьми.

Ранее в Минздраве рассказали, когда произойдет рост заболеваемости гриппом и ОРВИ. В России он может начаться в декабре-январе. По словам главного внештатного специалиста по инфекционным болезням Минздрава России Владимира Чуланова, сейчас ситуация в стране стабильная, эпидемические пороги по данным заболеваниям не превышены. Он добавил, что в текущем эпидемическом сезоне в России циркулируют штаммы вирусов гриппа А и В, а также респираторные вирусы, такие как риновирусы и коронавирусы, включая SARS-CoV-2.

#грипп #ОРВИ #врач
