МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

В Минздраве рассказали, когда произойдет рост заболеваемости гриппом и ОРВИ

В настоящее время ситуация по гриппу и ОРВИ в стране остается стабильной, эпидемические пороги по данным заболеваниям не превышены.
Дарья Ситникова 2025-10-27 02:30:12
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК Звезда

В России подъем заболеваемости гриппа и ОРВИ может начаться в декабре-январе. Об этом сообщил главный внештатный специалист по инфекционным болезням Минздрава России Владимир Чуланов.

С его слов, в настоящее время ситуация по гриппу и ОРВИ в стране остается стабильной, эпидемические пороги по данным заболеваниям не превышены. Точное время пика заболеваемости зависит от таких факторов, как: погодные условия, интенсивность социальных контактов и охват вакцинацией. Скорее всего, подъем болезней может наблюдаться в первые два месяца зимы.

Чуланов сообщил, что в текущем эпидемическом сезоне в России циркулируют штаммы вирусов гриппа А и В, а также респираторные вирусы, такие как: риновирусы и коронавирусы, включая SARS-CoV-2.

Среди вирусов гриппа фиксируются ожидаемые вирусы для текущего эпидемического сезона A(H1N1) и A(H3N2). Новых генетических вариантов вируса в циркуляции не отмечено.

До этого стало известно, что более 30 миллионов россиян уже сделали прививку от гриппа. Несмотря на то, что в этом сезоне страну атакуют сразу четыре штамма, вакцины обновили и теперь они защищают не только от вирусов, но и от других тяжелых заболеваний.

#Заболевания #грипп #ОРВИ #минздрав рф
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Стальной рембат 20-ой армии
2
Гражданское судостроение
3
Зеленодольский судостроительный
4
«Торнадо-С» и «Смерч». Работа в зоне СВО
5
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 2
6
Танкостроение. Уралвагонзавод. СВО
7
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 1
8
«Панцирь». Работа в период СВО
9
Черные береты Черноморского флота. Битва в зоне СВО
10
«Иван Папанин». Первое испытание льдом
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 