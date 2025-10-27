В Минздраве рассказали, когда произойдет рост заболеваемости гриппом и ОРВИ

В России подъем заболеваемости гриппа и ОРВИ может начаться в декабре-январе. Об этом сообщил главный внештатный специалист по инфекционным болезням Минздрава России Владимир Чуланов.

С его слов, в настоящее время ситуация по гриппу и ОРВИ в стране остается стабильной, эпидемические пороги по данным заболеваниям не превышены. Точное время пика заболеваемости зависит от таких факторов, как: погодные условия, интенсивность социальных контактов и охват вакцинацией. Скорее всего, подъем болезней может наблюдаться в первые два месяца зимы.

Чуланов сообщил, что в текущем эпидемическом сезоне в России циркулируют штаммы вирусов гриппа А и В, а также респираторные вирусы, такие как: риновирусы и коронавирусы, включая SARS-CoV-2.

Среди вирусов гриппа фиксируются ожидаемые вирусы для текущего эпидемического сезона A(H1N1) и A(H3N2). Новых генетических вариантов вируса в циркуляции не отмечено.

До этого стало известно, что более 30 миллионов россиян уже сделали прививку от гриппа. Несмотря на то, что в этом сезоне страну атакуют сразу четыре штамма, вакцины обновили и теперь они защищают не только от вирусов, но и от других тяжелых заболеваний.