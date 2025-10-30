Вооруженные силы Российской Федерации нанесли массированный удар по военной и энергетической инфраструктуре Украины. Как сообщили в Министерстве обороны России, атака была ответом на очередные террористические обстрелы гражданских объектов на территории страны.

По данным ведомства, по предприятиям оборонного комплекса, объектам энергетики, обеспечивающим их работу, а также по украинским военным аэродромам нанесен удар высокоточным оружием большой дальности воздушного, морского и наземного базирования. Российские военнослужащие также применили ударные беспилотники. Все заявленные цели поражены.

На земле российские войска продолжают расширять зону контроля. Подразделения группировки «Запад» освободили населенный пункт Садовое в Харьковской области. На Запорожском направлении бойцы группировки «Восток» в ходе активного продвижения заняли Красногорское.

В районе Купянска продолжается уничтожение окруженных формирований противника штурмовыми подразделениями 6-й армии. Сорваны две попытки контратак со стороны 92-й штурмовой бригады ВСУ, а также ликвидирована штурмовая группа 144-й механизированной бригады, пытавшаяся вернуть контроль над переправой через реку Оскол.

Военные уточняют, что противник понес значительные потери: в районе Купянска уничтожено до 50 украинских военнослужащих, а также несколько единиц техники, включая самоходную артиллерийскую установку и два пикапа.

Отмечается, что в ходе зачистки населенных пунктов Петропавловка и Куриловка украинские боевики попытались сдаться в плен, однако девять из них были уничтожены собственными FPV-дронами - по приказу командования ВСУ.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.