Политолог: США нужны месяцы для начала ядерных испытаний в Неваде

Ранее Дональд Трамп назвал ядерный арсенал США самым внушительным и потребовал от Пентагона приступить к испытаниям ядерного оружия наравне с другими странами.
Заявления президента США Дональда Трампа о немедленном возобновлении испытаний ядерного оружия - яркий пример политического эпатажа и дилетантства. Такого мнения придерживается политолог Рафаэль Ордуханян. В разговоре со «Звездой» он назвал решение Трампа шагом к серьезной эскалации.

«Дональду Трампу не объяснили разницу между испытанием ядерного оружия и испытанием средств его доставки. Его заявление говорит о том, что ни он, ни его окружение не знают элементарных вещей. Это нарушение всех договоренностей, из которых Трамп не вышел. Мы имеем дело с преступной, фантастической некомпетентностью. Я надеюсь, это делается в качестве политического эпатажа», - сказал Ордуханян.

В пользу этой версии говорит общий стиль президента Соединенных Штатов, в котором он проводит внешнюю политику, считает эксперт.

«Трамп готов сделать все на словах, как он это умеет. На словах заключил мир на Ближнем Востоке, на словах за 24 часа решил конфликт на Украине, на словах сверг Мадуро, присоединил Гренландию и Канаду. Он заходит на территорию, где шутить просто нельзя», - предупредил политолог.

Кроме того, одного заявления о возобновлении испытаний недостаточно. Это серьезная работа, требующая многомесячной подготовки, считает американист. В Штатах есть полигон для испытаний ядерного оружия, но он десятилетиями не использовался.

«Как он себе это представляет? Единственный полигон в штате Невада, который не работает более 30 лет. Чтобы начать там работы, необходимы месяцы предварительной подготовки. И он это делает тогда, когда ему показали, что средства доставки у России абсолютно беспрецедентны. Так что некомпетентность и эпатаж. Никакой экспертной оценки нет, анализа нет», - заключил Ордуханян.  

Ранее президент США поручил Пентагону немедленно начать испытания ядреного оружия. По словам главы Белого дома, Штаты обладают самым внушительным его арсеналом.

#испытания #Трамп #ядерное оружие #Пентагон #Невада #наш эксклюзив
