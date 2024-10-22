МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Горемыкин напомнил о подвигах бойцов СВО на фестивале «Кадетский взгляд»

Международный кинофестиваль любительских фильмов «Кадетский взгляд», на который приглашены и участники СВО, проходит в Кемерово.
2024-10-22 13:37:02
© Фото: Минобороны России © Видео: ТРК «Звезда»

Заместитель министра обороны Российской Федерации - начальник Главного военно-политического управления Вооруженных сил РФ генерал-полковник Виктор Горемыкин посетил Кемерово, зайдя на Международный кинофестиваль любительских фильмов «Кадетский взгляд». На него приглашены и участники спецоперации.

Тема фестиваля - «Мой дом, моя семья - это Родина моя!». Мероприятие посвятили Году семьи, поэтому многие военнослужащие, среди которых есть и Герои России, приехали с родными и близкими.

«Уверен, что наша сегодняшняя встреча пройдет в атмосфере искренности и благодарности за те ратные подвиги, которые совершают российские солдаты и офицеры в ходе спецоперации», - сказал Горемыкин.

Участие в фестивале также принимают воспитанники Суворовских военных училищ, в том числе из Белоруссии. Заместитель министра обороны Виктор Горемыкин передал участникам СВО слова благодарности за самоотверженность и беззаветное служение Отечеству.

Также Минобороны России сообщает, что Горемыкин вручил награды военнослужащим Центрального военного округа и волонтерам Кузбасса. Он сделал это в военном госпитале города Юрга в Кемеровской области.

«Вы настоящие защитники Отечества. Вооруженные силы, вся страна вами гордится», - сказал Горемыкин в Юрге. 

Ранее заместители министра обороны Виктор Горемыкин и Анна Цивилева вручили награды в филиале госпиталя Вишневского.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.

#армия #Кемеровская область #Виктор Горемыкин #Юрга
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
Оружие Южной Африки
2
Центральный ядерный полигон. Продолжение
3
21 НИИИ. Секретный. Военный. Автомобильный
4
Воткинск. Центр военного ракетостроени
5
Саперы МЧС в зоне СВО
6
Т-90М «Прорыв». Герой СВО
7
Лазерное станкостроение в России
8
Армия-2024. Все для фронта. Все для Победы
9
Су-34. Работа в зоне СВО
10
Су-35С. Экстремально опасный
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 