Горемыкин напомнил о подвигах бойцов СВО на фестивале «Кадетский взгляд»

Заместитель министра обороны Российской Федерации - начальник Главного военно-политического управления Вооруженных сил РФ генерал-полковник Виктор Горемыкин посетил Кемерово, зайдя на Международный кинофестиваль любительских фильмов «Кадетский взгляд». На него приглашены и участники спецоперации.

Тема фестиваля - «Мой дом, моя семья - это Родина моя!». Мероприятие посвятили Году семьи, поэтому многие военнослужащие, среди которых есть и Герои России, приехали с родными и близкими.

«Уверен, что наша сегодняшняя встреча пройдет в атмосфере искренности и благодарности за те ратные подвиги, которые совершают российские солдаты и офицеры в ходе спецоперации», - сказал Горемыкин.

Участие в фестивале также принимают воспитанники Суворовских военных училищ, в том числе из Белоруссии. Заместитель министра обороны Виктор Горемыкин передал участникам СВО слова благодарности за самоотверженность и беззаветное служение Отечеству.

Также Минобороны России сообщает, что Горемыкин вручил награды военнослужащим Центрального военного округа и волонтерам Кузбасса. Он сделал это в военном госпитале города Юрга в Кемеровской области.

«Вы настоящие защитники Отечества. Вооруженные силы, вся страна вами гордится», - сказал Горемыкин в Юрге.

Ранее заместители министра обороны Виктор Горемыкин и Анна Цивилева вручили награды в филиале госпиталя Вишневского.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.