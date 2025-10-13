Минобороны России сообщает об уничтожении украинского опорного пункта на территории Днепропетровской области. Это сделал расчет реактивной системы залпового огня «Град» из состава группировки войск «Восток».

Местоположение опорного пункта, где враг разместил пехоту и боеприпасы, удалось обнаружить при помощи воздушной разведки. Координаты передали расчету реактивной артиллерии.

После этого боевая машина РСЗО «Град» выдвинулась на огневую позицию. Расчет открыл огонь 122-миллиметровыми реактивными снарядами. Отмечено, что в результате удара удалось не только разрушить укрепления, но и ликвидировать живую силу ВСУ.

Ранее сообщалось, что расчеты «Ураганов» поразили позиции ВСУ в Днепропетровской и Запорожской областях. Огонь велся 220-миллиметровыми реактивными снарядами.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.