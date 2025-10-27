МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Экипаж Ка-52М разрушил опорный пункт ВСУ в зоне спецоперации

Авиационный удар неуправляемыми ракетами наносился в зоне ответственности группировки войск «Центр».
2025-10-27 11:32:02
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Минобороны России сообщило об уничтожении украинского опорного пункта в зоне проведения специальной военной операции. Это сделал экипаж разведывательно-ударного вертолета Ка-52М. 

Удар наносился в интересах группировки войск «Центр». Отмечено, что летчики применили неуправляемые авиационные ракеты. Согласно докладам авиационного передового наводчика, удалось не только разрушить опорный пункт неприятеля, но и ликвидировать боевиков ВСУ. 

Штурман-оператор вертолета уточнил, что после применения вооружения экипаж выпустил тепловые ловушки. После этого вертолет благополучно вернулся на аэродром базирования. 

Ранее сообщалось, что экипаж Ми-28НМ уничтожил украинский опорный пункт в зоне спецоперации. В тот раз удар армейской авиации наносился в интересах группировки войск «Восток». Противник находился в лесистой местности, но это его не спасло. 

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.

