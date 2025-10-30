Рой дронов ВСУ рассыпался после активации системы РЭБ бойцов ГрВ «Восток»

В районе освобожденного населенного пункта Егоровка бойцы группировки войск «Восток» отразили атаку роя беспилотников ВСУ, которые потеряли управление после включения российских средств радиоэлектронной борьбы. Об этом рассказал помощник пулеметчика с позывным Маус корреспонденту Лане Иден.

«В моем случае оказалось так, что около меня порядка шести-семи FPV-дронов кружили над головой. То есть рой жужжал над головой, и по запросу "Включите установку РЭБ" эти "птицы" просто потеряли управление и в разные стороны попадали», - поделился Маус.

На подступах к Егоровке наши операторы дронов прикрывали штурмовые группы с воздуха, срывая попытки противника перегруппироваться. В ходе зачистки удалось захватить вражеский пункт управления беспилотниками и изъять боеприпасы кустарного производства с поражающими элементами.

«Сюда начиняют поражающие элементы, проволоку, гайки, болты. Смешивают с тротилом, заполняют, вставляют взрыватель и отправляют в нашу сторону. Это их все, свастика, там у них были шевроны, это герб», - пояснил штурмовик с позывным Капонир.

Штурмовые подразделения 64-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады действовали малыми мобильными группами. Несмотря на ожесточенное сопротивление, наши бойцы подняли российский флаг над Егоровкой.

Егоровка стала уже третьим освобожденным за сутки населенным пунктом после Новониколаевки и Привольного. Все они расположены на стыке Днепропетровской и Запорожской областей - направлении, ведущем к важному логистическому центру ВСУ в Гуляйполе.

Среди трофеев - оружие западного производства, в том числе чешские автоматы и одноразовые гранатометы НАТО, которыми пользовались иностранные наемники. В освобожденном населенном пункте бойцы обнаружили двух местных жителей - пожилую пару, которых обеспечили продуктами и водой.

«В деревне обнаружены мирные жители, то есть это дедушка, бабушка. Мы об этом сообщили нашему командованию, чтобы это зеленая зона была, чтобы ни прилетов, ничего не было, и помогали едой, водой по возможности, ну, через сбросы на дронах», - рассказал Маус.

На сегодняшний день под контролем российских войск уже около 20 населенных пунктов Днепропетровской области. Группировка «Восток» продолжает наступление по обоим берегам реки Янчур, последовательно выбивая противника с укрепленных позиций.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.