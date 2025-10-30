МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
США сняли санкции с Додика и его семьи

Виктория Бокий 2025-10-30 00:30:28
© Фото: Shatokhina Natalia, news.ru, Globallookpress

США сняли санкции с более чем 30 физических и юридических лиц из Республики Сербской Боснии и Герцеговины. Об этом заявила член президиума БиГ от сербского народа Желька Цвиянович.

В общее число человек, с которых Соединенные Штаты сняли санкции, входили также высшие должностные лица. По словам члена президиума страны, об этой новости она узнала по прилету в Париж.

«По прилету в Париж меня встретили хорошие новости о том, что сняты американские санкции с 30 физических и нескольких юридических лиц из Республики Сербской, включая высших должностных лиц. Перед тем санкции были сняты с четырех человек, которые выполняли важную работу в системе власти РС», - написала она на своей странице в соцсети Х.

В частности, США сняли санкции с президента Республики Сербской Милорада Додика. Помимо его самого, из списка исключены его дети Горица и Игорь.

Ранее сообщалось, что американский минфин ввел санкции против президента Колумбии Густаво Петро и его семьи. На сайте ведомства говорится, что говорится, что такие меры были введены из-за «рекордного производства кокаина» в Колумбии.

#сша #санкции #босния и герцеговина #Республика Сербская #Милорад Додик #американские санкции #Желька Цвиянович
