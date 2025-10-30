МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
На Красноармейском направлении инженеры блокировали передвижение техники ВСУ

Военные инженеры дистанционно заминировали логистические пути и маршруты передвижения боевой техники и формирований врагов.
2025-10-30 05:54:00
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

На Красноармейском направлении СВО военные инженеры 27-й гвардейской мотострелковой дивизии группировки войск «Центр» блокировали маршруты передвижения боевой техники формирований ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны России.

Уточняется, что военнослужащие в ходе боевой работы получили разведданные о попытках ротации живой силы и подвоза боеприпасов подразделениями украинских боевиков. Наши военные инженеры подготовили оборудование, снарядив их противотанковыми минами с самоликвидатором, которые замаскированы под ландшафт местности.

Расчет оперативно установил минные заграждения по полученным координатам, уничтожив БМП «Бредли» вместе с живой силой формирований ВСУ. Благодаря профессиональным действиям расчетов БПЛА группировки войск «Центр» логистические маршруты противника круглосуточно находятся под огневым контролем на этом направлении.

До этого в Минобороны РФ сообщили, что в ЛНР FPV-дроны-истребители группировки войск «Запад» уничтожили БПЛА ВСУ «Морок».Операторы РЛС навели находящиеся в воздухе на боевом дежурстве FPV-дроны-истребители для перехвата. Настигнув цель, истребители тараном уничтожили БПЛА ВСУ.

Материал подготовили Дарья Ситникова и Николай Баранов. 

#Минобороны России #ВСУ #минные заграждения #красноармейское направление
