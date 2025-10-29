В Луганской Народной Республике (ЛНР) FPV-дроны-истребители группировки войск «Запад» уничтожили БПЛА ВСУ «Морок». Об этом сообщили в Минобороны России.

Расчеты радиолокационных станций подразделений ПВО группировки войск «Запад» обнаружили два вражеских дальнобойных беспилотных аппарата «Морок», которые направлялись к государственной границе. Операторы РЛС навели находящиеся в воздухе на боевом дежурстве FPV-дроны-истребители для перехвата. Настигнув цель, истребители тараном уничтожили БПЛА ВСУ.

В Минобороны РФ ранее сообщили, что операторы дронов 1-й танковой армии группировки войск «Запад» уничтожили тараном вражеский дрон в Харьковской области. Также расчеты воздушного прикрытия штурмовых подразделений 1-й танковой армии группировки войск «Запад» поразили при помощи тарана три украинских тяжелых ударных гексакоптера R-18.

Материал подготовили Дарья Ситникова и Николай Баранов.