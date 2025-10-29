МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
В США из грузовика сбежали зараженные агрессивные макаки

Сбежавшие обезьяны участвовали в программе Тулейнского университета по изучению гепатита С и коронавируса, на них тестировали лекарства от этих болезней.
Ян Брацкий 2025-10-29 08:10:14
© Фото: LeadingReport/Х © Видео: LeadingReport/Х

В США перевернулся грузовик с подопытными обезьянами. На свободе оказались лабораторные макаки, зараженные вирусами гепатита С и COVID-19. Об инциденте сообщил шериф округа Джаспер штата Миссисипи.  

«Грузовик, перевозящий обезьян из Тулейнского университета, перевернулся. Сообщается, что несколько обезьян сбежали. Они агрессивны и представляют потенциальную угрозу здоровью», - сообщил окружной шериф.

Телеканал ABC News уточнил, что в грузовике находились довольно крупные приматы весом до 18 килограммов. До этого их использовали в медицинских целях. Жителей призвали ни в коем случае не подходить и не пытаться контактировать с приматами. Впоследствии местные власти сообщили, что все, кроме одной обезьяны, были найдены и уничтожены. Беглянку ищут до сих пор.

Подобные инциденты в США уже происходили. Два года назад около 40 обезьян сбежали из исследовательского центра в Южной Каролине. Отлавливать их тогда пришлось при помощи специальных ловушек и тепловизионных камер. Макак использовали для тестирования на них лекарств от расстройств головного мозга.

#в стране и мире #сша #COVID-19 #ДТП #Гепатит С #обезьяны
