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Около 40 подопытных обезьян сбежали из исследовательского центра в США

Полиция предупредила жителей, чтобы не приближались к сбежавшим животным.
Анастасия Бобылева 2024-11-07 15:58:29
© Фото: © Cfoto Keystone Press Agency Global Look Press

В штате Южная Каролина в США около 40 обезьян сбежали из исследовательского центра. Животные содержались там в качестве подопытных, об этом сообщил телеканал NBC News.

«Полиция проводит поисковые работы после того, как в среду вечером из исследовательского центра в Южной Каролине сбежали 40 обезьян», - говорится в материале.

Местных жителей попросили не приближаться к сбежавшим животным и держать двери и окна домов закрытыми. Для поимки обезьян установлены специальные ловушки, также полиция использует тепловизионные камеры.

Компания Alpha Genesis, которой принадлежит лаборатория, занимается проведением клинических испытаний, в том числе по лечению расстройств головного мозга, пишет телеканал. Для исследований они используют преимущественно макак и капуцинов.

#в стране и мире #сша #Животные #обезьяны
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