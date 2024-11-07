Около 40 подопытных обезьян сбежали из исследовательского центра в США

В штате Южная Каролина в США около 40 обезьян сбежали из исследовательского центра. Животные содержались там в качестве подопытных, об этом сообщил телеканал NBC News.

«Полиция проводит поисковые работы после того, как в среду вечером из исследовательского центра в Южной Каролине сбежали 40 обезьян», - говорится в материале.

Местных жителей попросили не приближаться к сбежавшим животным и держать двери и окна домов закрытыми. Для поимки обезьян установлены специальные ловушки, также полиция использует тепловизионные камеры.

Компания Alpha Genesis, которой принадлежит лаборатория, занимается проведением клинических испытаний, в том числе по лечению расстройств головного мозга, пишет телеканал. Для исследований они используют преимущественно макак и капуцинов.