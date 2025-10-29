МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Шеф Пентагона обвинил Китай в «агрессивных военных действиях»

Глава Пентагона назвал альянс с Японией силой, способной противостоять региональным вызовам и непредвиденным обстоятельствам.
Ян Брацкий 2025-10-29 07:05:32
© Фото: Will Oliver - Pool via CNP, Keystone Press Agency, Global Look Press

Министр войны США Пит Хегсет бездоказательно обвинил Китай в «агрессивных военных действиях». В ходе совместной пресс-конференции с министром обороны Японии шеф Пентагона назвал ситуацию в азиатском регионе сложной.

«Ситуация с безопасностью вокруг Японии и в регионе остается серьезной. Угрозы, которые стоят перед нами, являются реальными и насущными», - цитирует РИА Новости заявление Хегсета.

Глава американского военного ведомства назвал альянс с Японией решающим в деле сдерживания китайской «военной агрессии», примеры которой он так и не привел. Хегсет пообещал продолжить укреплять военное сотрудничество Вашингтона и Токио для совместного ответа на региональные вызовы и непредвиденные обстоятельства.

Перспективы двустороннего сотрудничества двух стран многообещающие. Об этом накануне говорили президент США Дональд Трамп и премьер-министр Японии Санаэ Такаити. Стороны подписали соглашение о «новом золотом веке» партнерства. Помимо прочего, они скрепили подписями меморандум о взаимопонимании относительно стратегических инвестиций, поставок полезных ископаемых, редкоземельных металлов, их добычи и переработки. Все это, по словам, Трампа, позволит укрепить экономическую безопасность США и Японии.

