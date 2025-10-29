МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Не менее восьми машин попали в ДТП в Иркутске

В результате дорожной аварии обошлось без пострадавших, движение в месте ДТП перекрыто.
Ян Брацкий 2025-10-29 06:27:34
Не менее восьми автомобилей попали в ДТП под Иркутском. Инцидент произошел рано утром в микрорайоне Березовый из-за гололеда. Водители, пытаясь штурмовать обледенелый подъем, съезжали вниз и врезались друг в друга. В итоге улица оказалась перекрыта.

«Крупное ДТП зафиксировано в микрорайоне Березовый Иркутского района. По предварительной информации, столкнулись не менее восьми машин, пострадавших нет. Движение затруднено», - сообщила пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.

В ГИБДД обратились к водителям Приангарья с просьбой соблюдать осторожность. Из-за прошедшего накануне снегопада и скачков температуры на дорогах области образовалась гололедица. За рулем необходимо соблюдать предельную осторожность. Автомобилистов также призвали поменять резину на зимнюю, соблюдать скоростной режим и избегать резких маневров на обледеневшей дороге.

В минувший понедельник в Нижнеудинском районе Иркутской области произошло еще одно массовое ДТП с участием нескольких грузовых и легковых машин. По сообщению регионального главка МВД, на федеральной трассе «Сибирь» в ДТП попал автовоз. После столкновения с другим грузовиком он загорелся, водитель автовоза погиб. По предварительной информации, причиной этого ДТП также послужила гололедица.

#иркутск #ДТП #ГИБДД #гололедица
