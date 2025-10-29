Российская делегация во главе с Оверчуком прибыла в Южную Корею на саммит АТЭС

В Республику Корея прибыла российская делегация под руководством вице-премьера Алексея Оверчука для участия в саммите АТЭС. Об этом сообщил корреспондент РИА Новости.

Неделя высокого и высшего уровня АТЭС проходит с 27 октября по 1 ноября в городе Кенчжу. Сам же саммит форума состоится с 31 октября по 1 ноября. Основными мероприятиями станут два планерных заседания, проходящих 31 октября и 1 ноября.

Республика Корея представляет функцию председателя форума Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества в третий раз. Тема южнокорейского председательства на форуме АТЭС в 2025 году - «Построение устойчивого будущего: соединяй, изобретай и процветай».

По итогам саммита ожидается принятие декларации лидеров АТЭС, которая будет отвечать отечественным интересам инициатив в сфере искусственного интеллекта и демографии. Кроме этого, ожидается выход на практические договоренности в приоритетных сферах диалога по экономическим темам.

Посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам G20 и АТЭС Марат Бердыев ранее рассказал, что Россия изучает с КНР и Вьетнамом вопрос о возможности проведения совместных мероприятий при их председательствах в Азиатско-тихоокеанском экономическом сотрудничестве, в том числе на территории России. С его слов, впереди председательства в АТЭС российских близких партнеров: Китая в 2026 году и Вьетнама в 2027 году.