Дмитриев подаст в суд на The Washington Post из-за искажения его слов

Глава РФПИ Кирилл Дмитриев планирует подать заявление в суд на американскую газету The Washington Post. Об этом спецпредставитель президента России по экономическому сотрудничеству с зарубежными странами написал на своей странице в соцсети X.

Причиной этому стало использование в публикациях ошибочно приписанных Дмитриеву цитат. По словам главы РФПИ, у издания было достаточно времени, чтобы исправить свои недочеты.

«Мы подадим заявление в суд. Мы дали им достаточно времени для исправления - так и не исправили», - говорится в сообщении.

Ранее Дмитриев призвал издание извиниться за ошибочно приписанную ему цитату, а также задумался о внутреннем расследовании на эту тему. Также он назвал The Washington Post «лживой газетой».