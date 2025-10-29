МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Дмитриев подаст в суд на The Washington Post из-за искажения его слов

По словам Кирилла Дмитриева, у издания было достаточно времени, чтобы исправить свои недочеты.
Виктория Бокий 2025-10-29 03:56:47
© Фото: Maksim Konstantinov, Global Look Press

Глава РФПИ Кирилл Дмитриев планирует подать заявление в суд на американскую газету The Washington Post. Об этом спецпредставитель президента России по экономическому сотрудничеству с зарубежными странами написал на своей странице в соцсети X.

Причиной этому стало использование в публикациях ошибочно приписанных Дмитриеву цитат. По словам главы РФПИ, у издания было достаточно времени, чтобы исправить свои недочеты.

«Мы подадим заявление в суд. Мы дали им достаточно времени для исправления - так и не исправили», - говорится в сообщении.

Ранее Дмитриев призвал издание извиниться за ошибочно приписанную ему цитату, а также задумался о внутреннем расследовании на эту тему. Также он назвал The Washington Post «лживой газетой».

