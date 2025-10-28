МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Посол: Россия изучает вопрос о возможности проведения АТЭС на территории страны

На данный момент идет проработка возможности организации совместных мероприятий с ними, в том числе на территории России.
Дарья Ситникова 2025-10-28 04:33:00
© Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда»

Россия изучает с КНР и Вьетнамом вопрос о возможности проведения совместных мероприятий при их председательствах в Азиатско-тихоокеанском экономическом сотрудничестве, в том числе на территории России. Об этом рассказал посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам G20 и АТЭС Марат Бердыев в интервью РИА Новости.

С его слов, впереди председательства в АТЭС российских близких партнеров: Китая в 2026 году и Вьетнама в 2027 году. Сейчас идет проработка возможности организации совместных мероприятий с ними, в том числе на территории России.

Уточняется, что ближайший саммит АТЭС состоится в южнокорейском Кенджу с 31 октября по 1 ноября. Российскую делегацию возглавит вице-премьер Алексей Оверчук.

Президент РФ Владимир Путин ранее заявил, что отношения России и Китая на беспрецедентно высоком уровне. Российский лидер также выразил уверенность, что реализация достигнутых договоренностей будет способствовать укреплению партнерства и стратегического взаимодействия между странами.

#Россия #Вьетнам #кнр #АТЭС
