Роскосмос показал кадры со спутника урагана «Мелисса» над Ямайкой

Российские гидрометеорологические аппараты «Электро-Л» и «Артика-М» запечатлели с орбиты прохождение урагана «Мелисса», который достиг побережья Ямайки. Об этом сообщили в Роскосмосе.

«Спутники Роскосмоса следят за прохождением урагана "Мелисса"», - написала государственная корпорация в своем Telegram-канале.

Природный катаклизм оставил без света 530 тысяч жителей острова. Стихийное бедствие достигло максимальной пятой категории по шкале Саффира - Симпсона, с порывами ветра до 280-300 км/ч. Премьер-министр Ямайки Эндрю Холнесс объявил свою страну зоной бедствия после случившегося урагана.