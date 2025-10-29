МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Роскосмос показал кадры со спутника урагана «Мелисса» над Ямайкой

Природный катаклизм оставил без света 530 тысяч жителей острова.
Дарья Ситникова 2025-10-29 23:25:40
© Фото: Роскосмос © Видео: Роскосмос

Российские гидрометеорологические аппараты «Электро-Л» и «Артика-М» запечатлели с орбиты прохождение урагана «Мелисса», который достиг побережья Ямайки. Об этом сообщили в Роскосмосе.

«Спутники Роскосмоса следят за прохождением урагана "Мелисса"», - написала государственная корпорация в своем Telegram-канале.

Природный катаклизм оставил без света 530 тысяч жителей острова. Стихийное бедствие достигло максимальной пятой категории по шкале Саффира - Симпсона, с порывами ветра до 280-300 км/ч. Премьер-министр Ямайки Эндрю Холнесс объявил свою страну зоной бедствия после случившегося урагана.

#роскосмос #ямайка #Мелисса
