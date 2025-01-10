Жалит издалека: как БПЛА «Скат» выслеживает врага в Курской области

БПЛА «Скат» терпеливо выслеживает бронетранспортер Stryker американского производства с бойцами ВСУ в десантном отделении. Ударный дрон тут же настигает его по координатам нашего воздушного разведчика.

Ствольная артиллерия тоже работает по наводке нового разведывательного беспилотника самолетного типа «Скат». Это модернизированная версия уже зарекомендовавшего себя на фронте дрона «Суперкам».

Армейская «буханка» ныряет в лесопосадку. Операторы беспилотников 34-й бригады группировки войск «Север» готовят «Скат» к очередному боевому вылету.

Чтобы не терять время на монтаж пневматической пусковой установки, самолет-дрон запускают в небо эластичной катапультой.

«Скат» встает на крыло, и уже через 10 минут зависает над позициями ВСУ. Обзор 360 градусов. Отличная оптика - 33-кратный зум позволяет детально разглядеть каждую постройку, каждый дом и лесопосадку, где пытаются закрепиться украинские боевики.

«Окапывается, очень много окапывается. Много бронетехники. И подбитой очень много, и живой. Окапывается, агрессивно воюет. Но ничего, стараемся, жмем», - говорит о противнике командир отделения с позывным Гризли.

Борт находится в небе круглые сутки. Ночная, тепловизионная камера поймала украинский танк в окрестностях села Погребки в Суджанском районе. Сейчас там идут тяжелые бои. «Скат» наводит на цель ударный беспилотник «Ланцет». Кадры объективного контроля подтверждают: не промахнулся.

«Недавно обнаружили перемещение двух бронетранспортеров, которые выгружали пехоту. Скорее всего, была ротация у противника. Мы навели туда артиллерию и успешно поразили», - рассказал старший оператор расчета БПЛА «Скат» с позывным Белгород.

Воздушный разведчик работает на высотах от полутора сотен метров до нескольких километров, где РЭБ противника не может его достать.

«Мы можем в любой точке развернуть в поле станцию, где будет налажена отличная связь. От связи зависит многое: картинка, звук, точные координаты», - говорит боец с позывным Великий.

Возвращаясь с задачи, беспилотник парит почти бесшумно за счет электрического двигателя и точно приземляется. Бойцам остается оперативно свернуть парашют и покинуть открытую местность.