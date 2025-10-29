МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
МАГАТЭ: Иран готов следовать режиму нераспространения ЯО

Иран готов рассмотреть сотрудничество с международным агентством по атомной энергии, в которое входят 178 стран.
Екатерина Пономарева 2025-10-29 22:19:38
© Фото: Sha Dati, Global Look Press

Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что Иран подтвердил готовность оставаться в рамках режима нераспространения ядерного оружия. Такое решения страна приняла несмотря на восстановление международных санкций против нее.

Гросси назвал это случаем, когда активировался механизм snapback. Иранская страна объявила, что готова рассмотреть сотрудничество с МАГАТЭ, международным агентством по атомной энергии. В организацию уже входят 178 государств-членов, включая Россию.

Ранее верховный лидер Ирана заявил, что в Тегеране не видят необходимости в производстве ядерного оружия. По его словам, в стране действует его фетва (религиозное заключение - Прим. ред.), согласно которой производство ядерного оружия противоречит исламу.

