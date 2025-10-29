МАГАТЭ: Иран готов следовать режиму нераспространения ЯО

Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что Иран подтвердил готовность оставаться в рамках режима нераспространения ядерного оружия. Такое решения страна приняла несмотря на восстановление международных санкций против нее.

Гросси назвал это случаем, когда активировался механизм snapback. Иранская страна объявила, что готова рассмотреть сотрудничество с МАГАТЭ, международным агентством по атомной энергии. В организацию уже входят 178 государств-членов, включая Россию.

Ранее верховный лидер Ирана заявил, что в Тегеране не видят необходимости в производстве ядерного оружия. По его словам, в стране действует его фетва (религиозное заключение - Прим. ред.), согласно которой производство ядерного оружия противоречит исламу.