В МИД Украины объявили о закрытии посольства в Гаване

Кроме того, Киев проголосовал против прекращения американской блокады Кубы.
Владимир Рубанов 2025-10-29 21:39:48
© Фото: Matthias Balk dpa, Global Look Press

Украина решила закрыть в этом году свое посольство в Гаване. Об этом сообщили в Telegram-канале МИД страны. Уровень дипломатических отношений с Кубой будет снижен, говорится в сообщении.

Ранее МИД Кубы заявил, что Гавана отвергает обвинения в участии в конфликте на Украине. Власти республики считают эти обвинения ложными. Киев ранее обвинил Кубу в том, что в стране якобы идет массовая вербовка граждан для участия в боевых действиях на стороне России.

Это не единственный шаг Украины, направленный против Гаваны. Кроме того, Киев проголосовал против резолюции Генеральной Ассамблеи ООН о необходимости прекращения американской блокады Кубы.

Президент Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес побывал в России в мае. Он участвовал в мероприятиях к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. В этом году отмечается также 65-летие восстановления дипломатических отношений между странами.

