Трамп встретится с Си Цзиньпином в Пусане

Президенты США и Китая обсудят двусторонние отношения и «вопросы, представляющие взаимный интерес».
Екатерина Пономарева 2025-10-29 21:36:32
© Фото: White House, Global Look Press

В четверг, 30 октября, президент США Дональд Трамп и его китайский коллега Си Цзиньпин встретятся в Пусане в Южной Корее. Об этом написано на сайте китайского МИДа.

В заявлении указано, что президенты США и Китая обсудят двусторонние отношения. А также лидеры поднимут «вопросы, представляющие взаимный интерес».

«Байден не обеспечил выполнение нашего соглашения с Китаем, по которому они должны были закупить нашу сельскохозяйственную продукцию на миллиарды долларов, в частности соевые бобы», - написал Трамп.

О предстоящей встрече Дональд Трамп объявил еще в начале октября в Truth Social. Первого октября он уточнил, что собирается обсудить с Си Цзиньпином соглашение между США и Китаем, по которому КНР обязана покупать американскую сельскохозяйственную продукцию. Документ между двумя странами был подписан ранее.

Напомним, встреча лидеров Китая и США пройдет на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Южной Корее. На переговорах Трамп планирует понизить дополнительную ставку пошлин на импорт из Китая, которая была введена из-за контрабанды фентанила.

#Китай #сша #Трамп #Си Цзиньпин #Пусан
