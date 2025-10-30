В годовщину освобождения Селидово штурмовики вспомнили бои за город

Штурмовики 30-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады группировки войск «Центр» в годовщину освобождения Селидово в ДНР вспомнили, как все было. Российские военнослужащие окончательно взяли город под контроль 30 октября 2024 года. В тех боях решалась судьба многих мирных жителей.

По словам лейтенанта Андрея Кубеева, его команда заходила в Селидово с востока. Враг сильно сопротивлялся, и бойцам приходилось идти от дома к дому, по узким улицам и болотистым местам, под постоянным обстрелом. Потом артиллеристы подавили огневые точки врага. Штурмовики вышли на перекресток и продолжили движение вглубь. В уличных боях российские воины уничтожили несколько групп украинских националистов, которые прятались в частных домах.

Лейтенант Вячеслав Дергачев вместе со своим отрядом шел на север города, к бетонному заводу, где встретил бойцов из 15-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады. Там тоже произошел тяжелый бой. Боевики прятались в подвалах и отстреливались из укрытий. Наши бойцы использовали гранатометы и пулеметы. После этого позиции были очищены от врагов. Отряды Дергачева и Кубеева встретились на западной окраине города Селидово.

Тимур Шакерьянов был пулеметчиком в штурмовой группе. Его группа первой зашла в Селидово со стороны Новогродовки, вдоль железной дороги. Они захватили бетонный завод и начали зачищать частный сектор. Когда штурмовики находились в районе болота, их встретил перекрестный огонь. Украинские боевики палили из пулеметов, автоматов и снайперских винтовок. ВСУ использовали дроны и кассетные бомбы. Несмотря на то, что было очень сложно, наши бойцы удержали свои позиции, отбросили врага и смогли продвинуться дальше.

Военнослужащие рассказали, что местные жители встречали их буквально со слезами на глазах. Многие неделями сидели в подвалах и ждали, когда их освободят. Люди делились последними запасами еды и воды, помогали нашим бойцам искать позиции боевиков.

После освобождения город возвращается к обычной жизни. В Селидово открылись магазины, заработала пекарня, начал работать банно-прачечный блок. Сейчас здесь живет уже 1 760 человек.

Временная администрация вместе с военными работают над обустройством жизни людей. Им раздают продукты, воду, газовые баллоны и разные бытовые средства. Военные помогают восстанавливать дома и инфраструктуру. Бойцы группировки «Центр» регулярно привозят мирным жителям еду, воду и другие нужные вещи.

Материал подготовили Владимир Рубанов и Николай Баранов.