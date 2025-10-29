Гладков: дрон ВСУ атаковал автомобиль главы Белгородского района

Украинский дрон атаковал машину главы администрации Белгородского района Татьяны Кругликовой. Об этом рассказал губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«Водитель и Татьяна Петровна успели покинуть автомобиль прямо перед ударом», - написал Гладков в сообщении.

Глава администрации ехала в автомобиле по приграничью, когда ее начал преследовать дрон ВСУ. Беспилотник гнался за машиной от Салтыково догнал в Ясных Зорях. Автомобиль сгорел. В результате атаки никто не пострадал.

Ранее в Белгородской области пострадали десять человек от удара ВСУ по поселку Маслова Пристань Шебекинского округа. Среди раненых есть двое детей. Пятеро женщин и двое мужчин получили баротравмы и осколочные ранения головы и ног.