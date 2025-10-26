Десять человек пострадали при ударе ВСУ по поселку в Белгородской области

Как минимум десять человек пострадали из-за атак ВСУ по поселку Маслова Пристань Шебекинского округа Белгородской области. Об этом в своем официальном Telegram-канале сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

По имеющейся информации, среди пострадавших было двое несовершеннолетних. Пятеро женщин и двое мужчин получили баротравмы и осколочные ранения головы и ног, еще один мужчина получил ранение только ноги.

Сильнее всех пострадал один из двух раненых подростков.

«У 14-летнего мальчика множественные осколочные ранения туловища, рук и ног, а также проникающее ранение живота», - передает губернатор.

Второй мальчик отделался более легкими травмами - у него диагностированы осколочные ранения руки.

Помимо большого количества пострадавших, в населенном пункте также повреждены два жилых дома и надводная постройка. Ущерб также был нанесен одному из соцобъектов - у него разбиты остекление и фасад.

Днем ранее глава региона также сообщал, что ударом ВСУ была повреждена плотина Белгородского водохранилища. Жителям населенных пунктов, которым грозит затопление, предложили переехать в пункты временного размещения.