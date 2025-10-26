МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Десять человек пострадали при ударе ВСУ по поселку в Белгородской области

Среди раненых есть двое детей.
Тимур Юсупов 2025-10-26 16:17:18
© Фото: vvgladkov, Telegram

Как минимум десять человек пострадали из-за атак ВСУ по поселку Маслова Пристань Шебекинского округа Белгородской области. Об этом в своем официальном Telegram-канале сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

По имеющейся информации, среди пострадавших было двое несовершеннолетних. Пятеро женщин и двое мужчин получили баротравмы и осколочные ранения головы и ног, еще один мужчина получил ранение только ноги.

Сильнее всех пострадал один из двух раненых подростков.

«У 14-летнего мальчика множественные осколочные ранения туловища, рук и ног, а также проникающее ранение живота», - передает губернатор.

Второй мальчик отделался более легкими травмами - у него диагностированы осколочные ранения руки.

 Помимо большого количества пострадавших, в населенном пункте также повреждены два жилых дома и надводная постройка. Ущерб также был нанесен одному из соцобъектов - у него разбиты остекление и фасад.

Днем ранее глава региона также сообщал, что ударом ВСУ была повреждена плотина Белгородского водохранилища. Жителям населенных пунктов, которым грозит затопление, предложили переехать в пункты временного размещения.

#в стране и мире #белгородская область #пострадавшие #Вячеслав Гладков #Шебекинский округ #удары всу
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Стальной рембат 20-ой армии
2
Гражданское судостроение
3
Зеленодольский судостроительный
4
«Торнадо-С» и «Смерч». Работа в зоне СВО
5
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 2
6
Танкостроение. Уралвагонзавод. СВО
7
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 1
8
«Панцирь». Работа в период СВО
9
Черные береты Черноморского флота. Битва в зоне СВО
10
«Иван Папанин». Первое испытание льдом
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 