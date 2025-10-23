МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
FPV-дроны на оптоволокне поразили пикап с пехотой ВСУ в Харьковской области

Операторы дронов после уничтожения вражеской машины сорвали ротации формирований ВСУ.
2025-10-23 07:02:21
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Минобороны России опубликовало видео работы операторов ударных FPV-дронов группировки войск «Север», которые ликвидировали группу пехоты ВСУ в зоне специальной военной операции в Харьковской области.

По данным ведомства, расчеты беспилотников устроили засады на маршрутах передвижения украинских подразделений. В ходе воздушного патрулирования операторы заметили пикап с украинскими военнослужащими, который двигался к линии боевого соприкосновения, и направили на него несколько дронов-камикадзе.

На кадрах видно, как беспилотник стремительно приближается к цели и точным попаданием поражает автомобиль. В результате удара вся группа была уничтожена, а ротации украинских формирований сорваны.

Ранее Минобороны России опубликовало кадры, на которых операторы FPV-дронов группировки войск «Запад» уничтожают бронеавтомобиль Snatch британского производства и пикап с личным составом ВСУ в районе Купянска Харьковской области.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#ВС РФ #Харьковская область #ВСУ #спецоперация #пикап #FPV-дроны
