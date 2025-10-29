МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Reuters: Япония отказала США в вопросе о российском газе

Премьер заявила, что такой шаг повредил бы стабильности энергоснабжения ее страныi.
Владимир Рубанов 2025-10-29 18:00:29
© Фото: POOL, Keystone Press Agency, Global Look Press

Новый премьер-министр Японии Санаэ Такаити отклонила просьбу президента США запретить импорт российских энергоносителей, сообщает Reuters. По словам источников агентства, во время встречи в Токио глава правительства заявила Дональду Трампу, что отказаться от импорта сжиженного природного газа из России будет сложно.

По их словам, Такаити постаралась добиться от Трампа понимания энергетических потребностей Японии. Премьер заявила, что такой шаг повредил бы стабильности энергоснабжения ее страны, уточняет Nikkei.

Российские поставки составляют почти 9% от общего объема импорта СПГ в Японию. Японские компании владеют долями в проекте «Сахалин-2» на Дальнем Востоке. Перед визитом Трампа в Азию Вашингтон призвал покупателей российских энергоносителей прекратить импорт и ввести санкции против «Роснефти» и «Лукойла».

За последние несколько лет Япония увеличила объемы закупок СПГ в США. Основным поставщиком при этом остается Австралия. Токио стремится диверсифицировать поставки и подготовиться к истечению контрактов в рамках российского проекта «Сахалин-2».

Большая часть поставок газа с «Сахалина-2» закончится с 2028 по 2033 год. Замена этого газа будет дорогостоящей и приведет к росту цен на электроэнергию, заявил на прошлой неделе министр промышленности Японии.

Во время визита Трампа стороны подписали меморандум о стратегических инвестициях и согласовали программу поставок полезных ископаемых и редкоземельных металлов. Кроме того, было подписано соглашение о «новом золотом веке» отношений между государствами.

#в стране и мире #сша #Япония #Дональд Трамп #СПГ #сахалин-2 #санаэ такаити
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Стальной рембат 20-ой армии
2
Гражданское судостроение
3
Зеленодольский судостроительный
4
«Торнадо-С» и «Смерч». Работа в зоне СВО
5
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 2
6
Танкостроение. Уралвагонзавод. СВО
7
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 1
8
«Панцирь». Работа в период СВО
9
Черные береты Черноморского флота. Битва в зоне СВО
10
«Иван Папанин». Первое испытание льдом
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 