Reuters: Япония отказала США в вопросе о российском газе

Новый премьер-министр Японии Санаэ Такаити отклонила просьбу президента США запретить импорт российских энергоносителей, сообщает Reuters. По словам источников агентства, во время встречи в Токио глава правительства заявила Дональду Трампу, что отказаться от импорта сжиженного природного газа из России будет сложно.

По их словам, Такаити постаралась добиться от Трампа понимания энергетических потребностей Японии. Премьер заявила, что такой шаг повредил бы стабильности энергоснабжения ее страны, уточняет Nikkei.

Российские поставки составляют почти 9% от общего объема импорта СПГ в Японию. Японские компании владеют долями в проекте «Сахалин-2» на Дальнем Востоке. Перед визитом Трампа в Азию Вашингтон призвал покупателей российских энергоносителей прекратить импорт и ввести санкции против «Роснефти» и «Лукойла».

За последние несколько лет Япония увеличила объемы закупок СПГ в США. Основным поставщиком при этом остается Австралия. Токио стремится диверсифицировать поставки и подготовиться к истечению контрактов в рамках российского проекта «Сахалин-2».

Большая часть поставок газа с «Сахалина-2» закончится с 2028 по 2033 год. Замена этого газа будет дорогостоящей и приведет к росту цен на электроэнергию, заявил на прошлой неделе министр промышленности Японии.

Во время визита Трампа стороны подписали меморандум о стратегических инвестициях и согласовали программу поставок полезных ископаемых и редкоземельных металлов. Кроме того, было подписано соглашение о «новом золотом веке» отношений между государствами.