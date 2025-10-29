Рябков о саммите РФ и США в Будапеште: главное - это содержание

Переговоры между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом должны быть наполнены конкретным содержанием. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.

Дипломат добавил, что работа должна продолжаться в рамках, которые лидеры создали на встрече в Анкоридже, и наполняться конкретными договоренностями и решениями. И именно на этой основе Москве и Вашингтону надо двигаться вперед.

«Мы считаем, что взаимопонимание относительно того, как это делать, было там достигнуто. Что касается сроков и места следующей встречи - то Будапешт прозвучал в публичной плоскости. Но мы говорили с первого дня, что главное - это содержание. Вот когда содержание мы подготовим - тогда, я уверен, президенты примут решение о своей встрече, о новом контакте», - подчеркнул замглавы МИД.

Путин и Трамп договорились о встрече в Будапеште во время телефонного разговора 16 октября. Лидеры условились, что подготовкой займутся глава МИД РФ Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио.

Инициатива саммита в Венгрии исходила от американской стороны, сообщил позже президент России. Он добавил, что было бы ошибкой подойти к переговорам легко и выйти после этой встречи без ожидаемого результата.

Глава МИД Сергей Лавров заявлял, что после встречи на Аляске президент США поддержал позицию Москвы о том, что в рамках урегулирования на Украине нужен долгосрочный устойчивый мир, а не временное прекращение огня. Однако позже глава Белого дома потребовал немедленной остановки конфликта на текущих линиях.