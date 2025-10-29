Президент Кубы сообщил о масштабных разрушениях в стране из-за урагана «Мелисса»

Президент Кубы Мигель Диас-Канель сообщил о масштабных разрушениях в республике. По территории Кубы прошел самый сильный в этом году ураган «Мелисса».

«Масштабные разрушения, и ураган "Мелисса" все еще бушует над территорией Кубы», - написал он в соцсети.

Диас-Канель призвал жителей республики спрятаться в безопасные места. Как только будет возможно, власти начнут восстанавливать регион, добавил он. Ураган несет разрушительные ветры, проливные дожди и опасный шторм на Кубу и Багамские острова.

ООН выделила по четыре миллиона долларов Кубе и Гаити для подготовки к урагану «Мелисса» и снижения его разрушительных последствий, по словам официального представителя организации Стефана Дюжаррика. Генеральный секретарь Антониу Гутерриш назвал погодное явление «одним из самых мощных атлантических ураганов за всю историю наблюдений».

Напомним, во вторник «Мелисса» прошлась по Ямайке. Там в результате обрушений погибли три человека. Россиян среди жертв нет. Дипломаты предупредили всех российских туристов заранее и указали номера экстренных служб. Ураган движется над восточной частью Кубы и вскоре выйдет в юго-западную часть Атлантического океана.